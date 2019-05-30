الواد سيد الشحات| الحلقة 24: ريتاج تضع عطرا يحول إلى زومبي

في الحلقة 24 من مسلسل "الواد سيد الشحات" فشل سيد "أحمد فهمي"، في التنبأ بنتيجة مباراة الملاكمة، بعدما كسر فخر "محمد عبدالرحمن" الجهاز الذي يرجع بالزمن لساعة، وبعدها قٌتل المعلم ناصر، وأخذ عبده السحاوي "محمد محمود"، فخر وسيد، وريتاج "هنا الزاهد"، وقام بتعذيبهم بالمد على أقدامهم.

وقابل سيد، صديقه من أيام الحضانة، واكتشف معه زجاجة بها عطر يٌحول أي شخص يلمسه أو يشمه لزومبي ويسعى أخطر رجل في العالم لشرائها منه بملايين الدولارات، ولكنه رفض بيعها.

وأخذ منه سيد الزجاجة وفوجيء بأن ريتاج زوجته وضعت من هذا العطر الذي يحول من يضعه لآكل لحوم بشر.