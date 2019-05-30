أخبار ماتفوتكش| الحكومة تستهدف جمع 9 مليارات .. ووفاة مدير أمن أسيوط

تستعرض "الوطن" أبرز الأحداث المنشورة عبر موقعها، على الصعيدين المحلي والدولي، خلال الـ 24 ساعة الماضية:

تتوقع الحكومة جني نحو 9 مليارات جنيه، متحصلات بيع أصول وأراض مملوكة للدولة، متضمنة نحو مليار جنيه من بيع أصول مملوكة لبنك الاستثمار القومي الخاضع لإشراف وزارة التخطيط، وطبقا لبنود مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد 2019-2020، التي تناقش حالياً تحت قبة البرلمان تمهيدا لاعتمادها بداية من أول يوليو المقبل، فإن نحو 8.1 مليار جنيه بجانب الإيرادات بالموازنة جاءت تحت مسمى "متحصلات بيع أصول مملوكة لشركات الدولة"، بالإضافة إلى نحو مليار جنيه تحت مسمى "متحصلات بيع أصول مملوكة لبنك الاستثمار القومي".

توفي، أمس، اللواء جمال شكر، مدير أمن أسيوط، إثر إصابته في حادث انقلاب سيارته كانت تقله واللواء منتصر عويضة، مدير المباحث الجنائية أثناء مرورهم، على الخدمات، في حملة تأمينية على الطريق الصحراوي الغربي، بعد تمركز القوصية، وعلى الفور توجه اللواء جمال جمال نور الدين، محافظ أسيوط، إلى مستشفى أسيوط الجامعي، حال وقوع الحادث للاطمئنان على الحالة الصحية لمدير أمن أسيوط، ومدير المباحث، وقائد سيارته الخاصة إلا أنه فوجئ بأن اللواء جمال شكر، وافته المنية ولفظ أنفاسه الأخيرة، فور وصوله المستشفى.

أدى صباح أمس طلاب الصف الأول الثانوي، امتحان مادة التاريخ في جميع اللجان الامتحانية على مستوى الجمهورية، في اليوم الثامن من امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2018/2019.

قال مستشار الأمن القومي الأمريكي، جون بولتون إنه من شبه المؤكد أن إيران تقف وراء الهجوم على السفن قبالة سواحل الإمارات، وذلك حسبما أفادت قناة "العربية"، في نبأ عاجل لها.

أعلنت شركة "هواوي" أنها ستطلق نظام تشغيل الأجهزة المحمولة الخاص بها خلال الشهر المقبل، حيث تم الإعلان عن أن نظام التشغيل الجديد، المسمى HongMeng، سيُطرح تجاريا في شهر يونيو، أي قبل شهرين من دخول حظر "جوجل" حيز التنفيذ.

أثناء تسلم المخابرات المصرية الإرهابي هشام عشماوي، ظهر وهو مرتدي سماعة للأذن في الطائرة العسكرية التي كانت تطير به إلى القاهرة، العميد سمير راغب الخبير العسكري، قال إن أغلب المتهمين الخطرين يتم معهم هذا الأسلوب وهو وضع غمامات على العين وسماعات على الأذنين، موضحا أن هناك عدة أسباب أمنية ونفسية وراء وضع القيادات الأمنية هذه السماعات، وأضاف راغب لـ"الوطن"، أن مدة السفر من دولة لدولة أخرى تستغرق عدة ساعات، وبالتأكيد ستدور أحاديث بين الضباط والجنود، لذلك تهدف هذه السماعات إلى منعه من سماع هذه الحوارات بين الضباط والجنود.

شنق طالب بالصف الثالث الثانوي نفسه، بقرية الجلاء التابعة لمركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة، بسبب انفصال والديه، وتلقت الأجهزة الأمنية، إخطارا من مستشفى كوم حمادة، بوصول "أسامة ا. م.- 17 سنة- طالب بالصف الثالث الثانوي"، ويقيم بقرية الجلاء التابعة لدائرة المركز، جثة هامدة، بعد أن شنق نفسه داخل شقته مستعينا "بملاءة سرير" ربط أحد طرفيها في سقف غرفته والطرف الآخر في رقبته ثم أسقط نفسه من أعلى مكتب كان يقف عليه فلقي مصرعه في الحال.

توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود، اليوم، طقس لطيف على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على القاهرة وباقي الأنحاء نهارًا، لطيف ليلا.

أكدت الفنانة التونسية هند صبري، أنها لم تتردد في الظهور ضمن أحداث فيلم "الممر" رغم صغر مساحة دورها، لأن فيلم كهذا لا تتلقاه كل يوم، بحسب قولها.

نجحت المصرية سارة عصام، لاعبة كرة القدم المحترفة ضمن صفوف ستوك سيتى الإنجليزى للسيدات، فى حجز مكان لنفسها على منصات التتويج بالجوائز، خلال حفل توزيع جوائز الأفضل فى النادى الإنجليزى هذا الموسم، وذلك بعد أن خطفت الحذاء الذهبى بتسجيل 12 هدفاً، خلال 12 مباراة شاركت فيها مع البوترز، وأبدت صاحبة الـ21 عاماً سعادتها البالغة بالوصول إلى هذا الإنجاز، الذى تعتبره نقطة مضيئة وخطوة إيجابية ستزيِّن مسيرتها فى كرة القدم، وقالت "عصام"، فى تصريحات خاصة لـ"الوطن": «سعيدة جداً بحصد جائزة الحذاء الذهبى، وهذا نتيجة الاجتهاد والعمل الشاق طوال الموسم، وأسعى لرفع اسم مصر دائماً، وأشكر زميلاتى بالفريق لأنهن سبب ما أقدمه من مستوى حالياً»، وأضافت هدَّافة فريق ستوك سيتى: «الآن أصبحت مثل محمد صلاح كما قلت سابقاً، وما زال لدىَّ الكثير لأقدمه خلال الموسم المقبل، وسأبذل كل جهدى من أجل مواصلة النجاح فى تجربة الاحتراف».