أعلن الدكتور أحمد الأنصاري محافظ سوهاج، عن عرض مراكز الشباب والأندية الرياضية بالمحافظة لبطولة الأمم الأفريقية، والتي ستبدأ في 21 يونيو وتستمر حتى 19 يوليو المقبل، داعياً الله الفوز للمنتخب الوطني.

جاء ذلك خلال حضور محافظ سوهاج، مساء أمس، فعاليات ختام الدورة الرياضية الرمضانية لكرة القدم، والتي نظمتها مديرية الشباب والرياضة بجزيرة الزهور بمشاركة مراكز الشباب على مستوى المحافظة.

وأضاف محافظ سوهاج، أن المحافظة وضعت خطة بالتنسيق مع مديرية الشباب والرياضة لعرض المباريات على شاشات عرض عملاقة بالميادين والأندية.

ودعا محافظ سوهاج، جميع الشباب لممارسة الرياضة والاهتمام بها لبناء مصر، مشيداً بالروح الرياضية العالية التي ظهرت عليها الفرق المشاركة، والتنظيم الرياضي الجيد للدورات الرمضانية التى تنظمها مديرية الشباب والرياضة.

وأشار "الأنصاري"، إلى أن تلك الدورات تسهم بشكل كبير في اكتشاف المواهب الرياضية وتنمية القيم، والاخلاق، وحب المنافسة الرياضية لدى النشئ والشباب.

وفي نهاية الاحتفال، سلم محافظ سوهاج الجوائز والكؤوس للفرق الفائزة، مقدما التهاني للفائزين جميعاً متمنياً لهم الاستمرار في ممارسة الرياضة.