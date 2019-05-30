تحتفل منظمة الصحة العالمية منذ عام 1987، في مثل هذا اليوم من كل عام، باليوم العالمي للامتناع عن "التبغ"، ويتمثل الهدف من هذا اليوم في رفع الوعي لدى العامة حول مخاطراستهلاك التبغ المتعددة، وإعلامهم عن الممارسات التجارية المستغلة لصناعة "التبغ" على حساب صحة الشعوب، وتشجيع الحكومات لتبنِّي سياسات ناجحة تُخفِّض من استهلاكه.

ودعت منظمة الصحة العالمية المجتمع المصري للإقلاع عن تدخين التبغ، ورفض التعرُّض لدخان التبغ غير المباشر من أجل حماية رئتهم، ورفعت المنظمة هذا العام شعار "لا تجعل التبغ يحبس أنفاسك.. توقف الآن وقل لا للدخان غير المباشر.. واختر الصحة وليس التبغ".

و أوضحت المنظمة في بيانها، أن أحدث المسوحات القومية عن استهلاك التبغ (STEPwise 2017)، ذكرت أن ما يقرب من ربع السكان البالغين 22.7%، هم من المدخنين الحاليين، وترتفع تلك النسبة بين الرجال إلى 43.4%، والأخطر أن ما يقرب من نصف السكان 49%، معرضون إلى التدخين السلبى بالمنازل.

كما كشفت الدراسات القومية أن ما يقرب من 63% من طلاب الجامعة يتعرضون إلى التدخين السلبى في جامعاتهم، و47٪ منهم يتعرضون له في منازلهم.

وأكدت المنظمة أن تلك المؤشرات من المتوقع أن ترتفع بشكل ملحوظ في الإقليم بحلول عام 2025، بعكس الاتجاه السائد في باقي أنحاء العالم، وسيؤدي ذلك بدوره إلى تفاقم وباء أمراض الرئة على مستوى الإقليم، إذا لم يتم التدخل السريع وتطبيق الاجراءات والتدخلات الفعالة لمواجهة هذا الوباء الداهم.

وقال الدكتور جون جبور، ممثل منظمة الصحة العالمية بجمهورية مصر العربية، إن التبغ ليس له تأثير ضار على صحة الإنسان فقط، ولكنه أيضا يؤثر سلباً على التنمية الاقتصادية للبلدان، فمن خلال الآثار المتعددة المدمرة على صحة الإنسان يشكل استهلاك التبغ عبئا كبيراً على النظام الصحي الوطني، ويؤثرعلى إنتاجية الأفراد بما يسببه من أمراض ووفيات مبكرة.

وأوضحت المنظمة أن للحكومات دور بالغ الأهمية في مكافحة هذا الخطر الداهم، بالتزامها السياسي بالحدِّ من تعاطي التبغ بنسبة 30%، بحلول عام 2025، حيث توجد سياسات تساعد في بلوغ هذا الهدف، متمثلة في بنود اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ (FCTC)، والتدابير الستة MPOWER، للحدِّ من الطلب على هذا المنتج الفتاك، والتغلب على انتشار وباء التبغ وإنقاذ الأرواح.

وأطلقت منظمة الصحة العالمية بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان، حملة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعنوان "فارقها واختار صحتك"، كخطوة ضمن مجهودات أخرى كثيرة لنشر الوعي المجتمعي، عن أهمية مكافحة التبغ والتصدي له بشتى السبل.