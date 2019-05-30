يستقبل مطار برج العرب الدولي، غدا الجمعة، أولى رحلات خط الطيران الجديد بين العاصمة العمانية مسقط والإسكندرية، في إطار تشجيع السياحة العربية.

وأكد عبد العزيز بن سعود الرئيس التنفيذي للطيران العُماني يمثل افتتاح الخط المباشر الجديد، تعبيرا عن تقدير الجانب العماني لأهمية عروس البحر مدينة الإسكندرية بوصفها مركزًا اقتصاديًا وصناعيًا رئيسيًا في الشرق الأوسط، فضلا عن أنها وجهة سياحية جيدة في ظل أجوائها الرائعة والتراث الثقافي المميز لها.

وأضاف سعود، أهمية خط الطيران المباشرة إلى مدينة الإسكندرية كبيرة خاصة أنها تحتضن أحد أهم الموانئ المصرية ويمر عبرها أكثر من 70 ‎‎ من واردات وصادرات مصر، ما سيسهم في تدعيم مختلف أوجه التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين الشقيقين إضافة إلى زيادة أعداد السياح.