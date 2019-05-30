وجه الفنان حسام حبيب، رسالة للصحافة المصرية خلال حواره في برنامج "عائشة شو"، الذي يُعرض على شاشة "القاهرة والناس"، بسبب تعمدهم إظهار زلات الكثير من المواطنين والمشاهير - حسب وصفه -، قائلًا: "ارحموا زلات الناس، مبقتش حاجة حلوة خالص"، وذلك بسبب رصد الصحف زلات الفنانة شيرين عبد الوهاب في عدد من حفلاتها.

وأضاف "حبيب"، أن مهنة الصحافة في الماضي كانت ذات قيمة كبيرة، وكان الصحفي مثله مثل الكاتب والمفكر، مستطردًا: "النهاردة بقيت اسمع كلمة صحفي بقيت أخاف، المانشيت مبقاش له علاقة بالمتن، بس الصحف بتحطه عشان يجيب رجل القارئ فقط".

ووجه حديثة للصحف: "خليكم في حالكم، أنا مليش علاقة بالصحف خالص، أنا اتأذيت منهم كتير، لدرجة أني كنت خايف وأنا جاي البرنامج هنا".