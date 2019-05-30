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حسام حبيب

قال الفنان حسام حبيب، إن زواجه من الفنانة شيرين عبدالوهاب واحدة من أهم المحطات في حياته، إضافة إلى بدايته في الوسط الفني وفترة الطفولة، تلك الفترات هي أهم محطات في حياته الشخصية.

حسام حبيب: "زواجي من شيرين من أهم محطات حياتي.. وبكره الشهرة"

قال الفنان حسام حبيب، إنه من ضمن صفاته الغريبة، إنه خجول جدا على الرغم من أنه فنان مشهورا، لكنه في حياته الخاصة خجولا فضلا عن أنه دائما صادق مع الناس، ولا يستطيع التعامل بأكثر من وجه.

حسام حبيب: "الشغلانة بتاعتنا عاوزة واحد لابس ماسك.. وأنا خجول جدا"

مدير أمن أسيوط

توفي، منذ قليل، اللواء جمال شكر، مدير أمن أسيوط، إثر إصابته في حادث انقلاب سيارته كانت تقله واللواء منتصر عويضة، مدير المباحث الجنائية أثناء مرورهم، على الخدمات، في حملة تأمينية على الطريق الصحراوي الغربي، بعد تمركز القوصية.

عاجل وفاة مدير أمن أسيوط في حادث انقلاب سيارته

حصلت "الوطن" على صور من موقع انقلاب سيارة مدير أمن أسيوط، التي كانت تقله برفقة اللواء منتصر عويضة مدير المباحث الجنائية، بعد تعرضها لحادث مروري، أثناء تفقدهما بعض الأكمنة الأمنية بطريق "القوصية - أسيوط".

أول صور من موقع حادث سيارة مدير أمن أسيوط.. والمحافظ: نحتسبه شهيدا

عدد من الحوادث وقعت في محفظات مختلفة على مدار اليومين الماضيين، تسببت هذه الحوادث في إصابة ما يقرب 62 شخصا بإصابات مختلفة، ووفاة 7 أشخاص، وكان آخرها ما حدث منذ قليل من وفاة اللواء جمال شكر مدير أمن أسيوط، إثر إصابته في حادث انقلاب سيارته كانت تقله واللواء منتصر عويضة مدير المباحث الجنائية، أثناء مرورهم، على الخدمات في حملة تأمينية على الطريق الصحراوي الغربي، بعد تمركز القوصية.

48 ساعة حوادث إصابة 62 شخصا.. ومصرع 7 أبرزهم مدير أمن أسيوط