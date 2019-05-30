مجد القاسم يروي لحظات ناجى فيها الله: "كنت مستني الموت"

قال الفنان مجد القاسم، إنه مر بالعديد من المواقف واللحظات الصعبة في حياته ونجاه الله من كل الصعاب، راويا أحد المواقف الصعبة، قائلا إنه "كان في حفلة في الجزائر وسافر بطائرة إلى هناك، وكان مفترض أن يقيم في بلدة تسمى قسنطينة، تبعد عن العاصمة بـ1200 كيلو متر".

وأضاف "القاسم"، خلال لقاء خاص في برنامج "كلم ربنا" مع الإعلامي أحمد الخطيب، المذاع عبر إذاعة "راديو 9090"، أن في هذا اليوم عند وصوله للبلدة حدث تقلب مفاجئ في الطقس، والطائرة كان يجب أن تُقلع، وبمجرد إقلاع الطائرة شهد لحظات صعبة، "ربنا كان بيمتحنا عشان نعرف نعمته وألطافه علينا، لقينا رياح وعواصف وبرق شديد جدا علينا، لما يضرب البرق بشوف الدنيا كلها تنور، والطيارة تنزل بينا لتحت والطيار يرفعها تاني، وتغير مسارها، كانت زي الورقة اللي بيلعب بيها الريح".

وتابع أن تواجده في الطائرة كان من أصعب اللحظات التي مرت عليه في حياته، "كنت حاسس أننا ورقة مرمية في الهوا، وقلت الشهادة وكنت مستني الموت، كلمت ربنا في اللحظة دي وقولتله لو دي آخر لحظة ف حياتي أنا عملت حاجات حرام كتير، إنما انت يا رب سامحني عليها، وسلمت أمري لله".