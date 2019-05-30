نظمت مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية، حفلا لتكريم حفظة القرآن الكريم، بنادي نقابة التجاريين بأسيوط، حيث تم تكريم 100 من حفظة القرآن.

وزعت المؤسسة عدد من السلال الغذائية بمشاركة الحملة الرمضانية لسقيا الإمارات، ووزعت المياه على الصائمين.

وشاركت المؤسسة في حفل إفطار نظمته مطرانية أبنوب بمدينة أسيوط الجديدة، بحضور عدد من القيادات والمسؤولين، بينهم الشيخ عاصم القبيصي وكيل وزارة الأوقاف، والأنبا لوكاس مطران أبنوب وأسيوط الجديدة وتوابعها، والأنبا كيرلس وليم مطران الكاثوليك بأسيوط، وحضر من المؤسسة صالح على عبد الرحمن مسئول العلاقات الخارجية بالمؤسسة، ومحمد منصور مسؤول المشاريع بالمؤسسة، والدكتور صلاح الجعفراوى ممثل المؤسسة في مصر، بحضور العديد من القيادات السياسية والأمنية ونواب مجلس الشعب، بالإضافة إلى لفيف من أهالي المنطقة من المسلمين والمسيحيين.