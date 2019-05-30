أيدت المحكمة الإدارية العليا، الدائرة الثالثة فحص، قرار وزارة الأوقاف بعودة قطعة أرض مساحتها 76 فداناً بناحية رأس البر «وقف خيرى للأمير مصطفى بن عبدالمنان»، والتى تقع ضمن مساحة إجمالية قدرها 421 ألف فدان موزعة على 3 محافظات هى «الدقهلية، دمياط، كفر الشيخ».

وأكدت أن «الأوقاف الخيرية» لا يجوز تملكها بالتقادم، ورفضت المحكمة الطعن المقدم ضدها. صدر الحكم برئاسة المستشار الدكتور سمير عبدالملاك، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين ناصر رضا عبدالقادر، والدكتور محمد عبدالوهاب خفاجى، نائبى رئيس مجلس الدولة.

وأكدت المحكمة فى حكمها أن «الأراضى الموقوفة لا تخضع للتقادم مهما طال الزمان، وأن المُشرع حظر إطلاقاً تملك أطيان الأوقاف الخيرية أو ترتيب حقوق عينية عليها بالتقادم بعد تعديل المادة 970 من القانون المدنى بالقانون 147 لسنة 1957، وأن المشرع الدستورى قد اهتم بنظام الوقف الخيرى وألزم الدولة بموجب المادة (90) من الدستور بتشجيع نظام الوقف الخيرى لإقامة ورعاية المؤسسات العلمية والثقافية والصحية والاجتماعية وغيرها، كما ألزمها بأن تضمن استقلال الوقف الخيرى على أن تدار شئونه وفقاً لشروط الواقف، ولا ريب أن هذا النص الدستورى ملزم لكافة سلطات الدولة».

ووصفت وزارة الأوقاف، فى بيان لها، الحكم بالتاريخى، وأكدت أنه يعد انتصاراً لمنهج الدولة تجاه الإدارة الرشيدة للوقف وخطة الوزارة فى إدارة ملف الأموال الموقوفة، وأضاف البيان: «لا مجال للمساس بحقوق الوقف، لا سيما بعد انتهاء الوزارة من حصره وتوثيقه فى أطلس بلغ 92 مجلداً ولأول مرة فى تاريخ الأوقاف».