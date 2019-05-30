موافي يشرح أعراض انسداد الشريان التاجي ويحذر من خطورته: "تسبب الوفاة"

قال الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بالقصر العيني، إنه لا يجوز علاج مريض انسداد الشريان التاجي في عيادة أو منزل: "حال عدم علاج حالة انسداد الشريان التاجي، يحدث تضخم في القلب، ويحدث ورم في القدمين، فضلا عن النهجان".

وأضاف موافي، خلال حلقة الخميس من برنامج "ربي زدني علمًا" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن من مظاهر مرض انسداد الشريان التاجي، انخفاض ضغط الدم، وحدوث خلل في ضربات القلب، مشيرًا إلى أنه قد يتسبب انسداد الشريان التاجي في وفاة المريض أثناء إجراء عملية جراحية.

وأوضح أن هناك دواء اخترع منذ سنوات، يساعد في إذابة الجلطة، محذرا من علاج مريض انسداد الشريان التاجي في المنزل أو العيادة، مؤكدًا أن وصول المريض بجلطة انسداد الشريان التاجي إلى المستشفى خلال 6 ساعات، يضمن شفاءه التام بنسبة كبيرة.

وتابع أن جلطة الشريان التاجي تحدث نتيجة تلف بالوريد، أو تجلط بالدم، مشيرا إلى أنها من أكثر أمراض القلب انتشارا بمصر، وأن من أعراض جلطة الشريان التاجي، الشعور بألم بالجهة اليسرى، أو في منتصف الصدر، يمتد للرقبة والفك والذراع اليسرى، مع غثيان، وتعرق وضيق تنفس، مردفًا: "الغذاء الصحي، والرياضة اليومية ومنع التدخين من طرق الوقاية من جلطة الشريان التاجي".

وحذر أستاذ طب الحالات الحرجة بالقصر العيني، من خطورة الاصابة بانسداد الشريان التاجي مشيرًا أنه قد يتسبب في حدوث موت مفاجئ للمريض: "جلطة الرئة، والخلل الخبيث لضربات القلب من الأمراض التي قد تسبب في حدوث موت مفاجئ ولتجنب مرض انسداد الشريان التاجي، يجب ألا نهمل في علاج الكوليسترول والضغط السكر".