أعلن المستشار هاني عبدالجابر محافظ بني سويف، عن تجهيز 280 خطيبا لأداء صلاة عيد الفطر المبارك داخل 140 ساحة للصلاة بمختلف قرى ومراكز المحافظة، على أن يخصص لكل ساعة خطيب اساسي واخر احتياطي.

وأشار محافظ بني سويف، خلال تصريحات صحفية اليوم، إلى أن استعدادات المحافظة لعيد الفطر المبارك تشمل رفع درجة الإستعداد القصوى في القطاعات الحيوية والمنشآت الخدمية والجماهيرية بالمدن والقرى، وتكثيف الحملات الرقابية بالتنسيق مع مديريات الصحة والطب البيطري والتموين للمرور على الأسواق والمحال التجارية للتأكد من صلاحية كافة السلع الغذائية المعروضة.

وأوضح أنه سيجرى توفير سيارات إسعاف مجهزة للتواجد في أماكن التجمعات والحدائق وعلى الطرق السريعة وساحات الصلاة للتعامل مع أي حالات طارئة، مع توفير الأدوية والمستلزمات الطبية بالكميات الكافية بأقسام الاستقبال بالمستشفيات والتواجد الدائم للأطباء وأعضاء أطقم التمريض للتعامل مع الحالات الطارئة خلال أيام العيد.