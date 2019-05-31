قال أحمد أبوالغيط الأمين العام للجامعة العربية إن الأمن القومي العربي جزء لا يتجزأ، وأنهم يبعثوا برسالة بأن العرب لا يبادرون غيرهم بالعداوة، وأنهم لا يقبلون الضيم.

وأضاف، خلال كلمته في القمة العربية الطارئة المنعقدة في قصر الصفا بمكة المكرمة، أن تهديد أمن الملاحة وطرق التجارة، يمثل تصعيدا خطيرا، وأن الميليشيات الحوثية المدعومة إيرانيا تجاوزت الخطوط الحمراء، مشيرًا إلى أنه ما دخلت الميليشيات بلدا إلا أفسدتها، وأن ما تفعله تلك الميليشيات خرابا يدفع ثمنه الشعب اليمني كله.

ووصف أبوالغيط ما تفعله المليشيات الحوثية بأنها لا تتورع عن تهديد المقدسات بلا وازع من دين أو خلق، لافتًا إلى أنها رفضت كل التسويات لتنفيذ مخططات راعيها الإقليمي.

وأكد التضامن مع السعودية في مواجهة الميليشيات الحوثية، مشددًا على أن أمن الخليج من أمن العرب.