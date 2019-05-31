قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه لا شك أن القمة العربية تنعقد في ظل تهديدات خطيرة وغير مسبوقة تواجه الأمن القومي العربي، خاصة في منطقة الخليج ذات الأهمية الاستراتيجية الكبيرة، مشيرا إلى أنه ليس بحاجة لتأكيد أن منطقة الخليج العربي يمثل بالنسبة لمصر أحد الركائز الأساسية للأمن القومي العربي، ويرتبط ارتباطا وثيقا بالأمن القومي المصري.

وأضاف "السيسي"، خلال كلمته في القمة العربية الطارئة المقامة بمكة المكرمة: "أي تهديد يواجه أمن الخليج ومن ثم الأمن القومي العربي يقتضي منا جميعا وقفة حاسمة لمواجهته بمنتهى الحكمة والحزم"، متابعا: "الحزم مطلوب لتصل الرسالة للقاصي والداني بأن العرب ليسوا على استعداد للتفريط في أمنهم القومي، ولن يقبلوا أي مساس بحق من حقوقهم، كما أن الحكمة ضرورية لاحتواء أي توتر ومنع انفجاره، فالعرب دائما هم دعاة للسلم والاستقرار".

وانطلقت أعمال قمة مجلس التعاون الخليجي التي دعا إليها الملك سلمان بن عبد العزيز، مساء الخميس (30 مايو)، في مكة، بحضور عدد من المسؤولين والرؤساء العرب، تليها القمة العربية الـ14 الطارئة، لمناقشة التوترات الإيرانية الأمريكية المتصاعدة في المنطقة.

أعمال القمتين، انطلقت، على هامش الاجتماع التحضيري للقمة الـ14 لمنظّمة التعاون الإسلامي التي تستضيفها مكة المكّمة، الجمعة (31 مايو).