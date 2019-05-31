قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الشرط الضروري لبناء مقاربة استراتيجية شاملة للأمن القومي العربي يجب أن يقوم على مواجهة جميع أشكال التدخلات الإقليمية في الدول العربية بنفس الدرجة من الحزم.

وأكد أنه لا يمكن أن تتسامح الدول العربية مع أي طرف إقليمي يهدد أراضي ومنشآت ومياه دول عربية شقيقة وعزيزة، أو أن يسعى لممارسة نفوذه في الدول العربية من خلال ميليشيات طائفية تعمل على تحقيق مصالحه الضيقة.

وأضاف "السيسي"، خلال كلمته في القمة العربية الطارئة المنعقدة الآن في مكة المكرمة، أنه لا يمكن أن تقبل الدول العربية استمرار تواجد قوات احتلال عسكرية لطرف إقليمي على أراضي دولتين عربيتين شقيقتين، أو أن يدعم طرف إقليمي بالسلاح والعتاد، سلطة ميليشيات، ويغذي الإرهابيين على مرئى ومسمع من المجتمع الدولي كله.

وأشار إلى أن الأمن القومي العربي وما يقوم عليه من علاقات جوار سليمة وصحية يقتضي في المقام الأول وقفة صدق وحزم مع كل طرف إقليمي يحاول التدخل في الشأن العربي، كما يقتضي وقفة مصارحة ومراجعة مع أي طرف عربي يحيد عن مقتضيات الأمن القومي العربي، ويشارك في التدخلات في الشؤون الداخلية للدول العربية.

وأوضح أن اجتماع اليوم لتوجيه رسالة تضامن لا لبس فيها مع الأشقاء في كل من المملكة العربية السعودية والإمارات، مجددا عزمه على بناء مقاربة استراتيجية شاملة للأمن القومي العربي تستعيد زمام المبادرة التاريخية للعرب، وتتناسب مع حجم المخاطر والتحديات التي تواجه أمننا العربي في هذه المرحلة، ومع طبيعة الآمال التي تعلقها الشعوب العربية على اجتماعنا.

واختتم الرئيس كلمته: "وفقنا الله جميعا لما فيه خدمة قضايا أمتنا العربية، وصون أمنها القومي".

وانطلقت أعمال قمة مجلس التعاون الخليجي التي دعا إليها الملك سلمان بن عبد العزيز، مساء الخميس (30 مايو)، في مكة، بحضور عدد من المسؤولين والرؤساء العرب، تلتها قمة عربية طارئة، لمناقشة التوترات الإيرانية الأمريكية المتصاعدة في المنطقة.

أعمال القمتين، انطلقت، على هامش الاجتماع التحضيري للقمة الـ14 لمنظّمة التعاون الإسلامي التي تستضيفها مكة المكّمة، الجمعة (31 مايو).