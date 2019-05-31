شهدت الحلقة 25 من مسلسل "زلزال" بطولة الفنان محمد رمضان أحداثا شيقة، إذ توجه المعلم منصور إلى المعلمة غنية وعرض عليها 5 آلاف جنيه مقابل ترك المزاد المقام على المحل الذي يتم بيعه في السوق فترفض، وتعرض عليه هو أن يتنازل فيوافق مقابل 10 آلاف جنيه، ويتم الاتفاق على ألا يزيد السعر عن 60 ألف جنيه.

كما رافق خليل بيه كوتخا زوج ابنته الدكتور عبدالحليم إلى ساندي التى عرضت عليه مشاركتها وتوريد الفاكهة لها، لتصديرها إلى الاتحاد الأوروبي، وأكد خليل رغبته فى أن يورد الفاكهة مقابل الحصول على نقديته كاملة دون تأجيل أو تقسيط.

ذهب "زلزال" إلى المعلمة غنية وطلب منها شراء الفاكهة منها بالأجل، لكنها رفضت، وأخبرته بأن المعلم منصور نبه على جميع المعلمين من تجار الفاكهة بعدم البيع له، وعرضت عليه شراء المحل منه إذا ما رغب فى بيعه مقابل 120 ألف جنيه.