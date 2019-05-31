تبدأ أحداث الحلقة 27 من مسلسل قابيل بنصب طارق "محمد ممدوح" فخًا لآدم "محمد فراج"، بإحدى الكافيهات بعدما تلقى رسالة مزيفة في الحلقة السابقة، تفيد بأن شخصًا رأى آدم في أحد شواع الإسكندرية.

وبعد مراقبات وتوتر بين آدم وسما "أمينة خليل"، يستطيع طارق أن يواجه آدم لأول مرة ويقوم بالقبض عليه، إلا أن "آدم" ينجح في الهروب منه.

وبعد رفض عمر "علي قاسم" في تزوير جوازات السفر لآدم، تقرر سما أن تذهب له وتطلب منه للمرة الأخيرة أن يساعدهما في استخراجهما في أسرع وقت، ليتمكنا من الهروب خارج مصر إلا أنه يرفض ويطلب منها أن تغادر.

ثم يتذكر آدم لحظة مقتل حمزة الكومي "أحمد كمال" بعد اختطافه ورفض زوجته شيماء "نهى عابدين" لقتله، إلا أن سما تقوم بإطلاق النار عليه.

وتنتهي الحلقة بانتقال "آدم وسما" إلى مكان آخر ليختبئا فيه، وذلك بعد أن يختطف صفية "عارفة عبدالرسول" والدة عمر للضغط عليه في تزوير جوازات السفر.