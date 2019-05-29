مسلسل قابيل الحلقة 25| آدم وسما يكشفا تحركات طارق.. وخطف ابن مي

تبدأ أحداث الحلقة الـ25 من مسلسل قابيل، بتحديد طارق "محمد ممدوح"، مكان آدم "محمد فراج" وسما "أمينة خليل" في الإسكندرية، عن طريق حساب البنك وحركات السحب.

كما يستطيع آدم وسما، تحديد كل تحركات طارق، عن طريق حسابه الشخصي بـ "فيس بوك"، ويجمعا عنه معلومات تساعدهم في الهروب منه.

ويخطط آدم لإبعاد طارق عن طريقه فيقرر خطف ابن مي "فاطمة ناصر" صديقة طارق.

وتذهب سما لوالدها في المستشفى، بعد تعرضه لنوبة قلبية في الحلقة السابقة، لتخبره بكراهيتها له، لما وصلت إليه والصعوبات التي واجهتها بعد قتل والدتها، ويتذكر آدم كيف بدأ كل شيء بتخطيط مع شيماء "نهى عابدين" وسما للانتقام من الخائنين في حياتهم.