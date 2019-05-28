تبدأ أحداث الحلقة الـ24 من مسلسل قابيل بذهاب الضابط عادل "تامر نبيل"، بصحبة الضابط عبدالرحمن "علي الطيب"، للقبض على والد سما، بعد تورطه في مقتل زوجته، ليعترف الأخير بجريمته ويحكي للضابط عادل تفاصيل الحادث.

واستمرارًا لرحلة البحث عن آدم "محمد فراج" وسما "أمينة خليل"؛ يذهب طارق "محمد ممدوح" إلى صديقهم عمر "علي قاسم" ليسأله عما إذا كان يعرف أي معلومات عن آدم أو سبق ورآه قريبًا، لينفي الأخير صلته به منذ فترة بعيدة، ويؤكد أنه ابتعد تمامًا عن الإدمان ويخصص وقته لعمله فقط.

ويخبر عمر صديقه آدم، بأن الضابط طارق سأل عنه، ثم يطلب منه أنه لا يريد أن يرتبط اسمه بقضية قابيل، ويؤكد عليه أن يسرع في حل مشكلاته بعيدًا عنه.

ثم يسيطر القلق على آدم وسما، بعد علمهما أن طارق كشف أمرهما واكتشف أنهما لا يزالا على قيد الحياة، فتقترح سما أن يصنعا فخًا لطارق من خلال إرسال رابط مزيف عبر "فيس بوك" من حساب قابيل لاختراق صفحته الشخصية والتعرف على تحركاته.