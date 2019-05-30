قابيل الحلقة 26.. التعريف بشخصية القاتل وطارق يضع آدم في مأزق

تبدأ أحداث الحلقة 26 من مسلسل "قابيل"، بإخبار عبدالرحمن "علي الطيب"، الضابط طارق "محمد ممدوح"، بأن آدم "محمد فراج" سحب كل أمواله من الحساب البنكي، ليكتشف "طارق" أنه تم استغلاله في الفخ الذي نصبه له "آدم" بنشر صورة ابن صديقته مي "فاطمة ناصر" وتهديده بالخطف، وهو ما جعله يترك رحلة مطاردته له في الإسكندرية ويعود لحماية ابن صديقته في القاهرة.

ويذهب طارق إلى عمر "علي قاسم"، صديق "آدم"، ليهدده الأخير بأنه كشف أمره وسيقوم بإبلاغ الشرطة عنه، إلا أن طارق يخبره بأن "آدم" صديقه تسبب في مقتل 5 أشخاص من بينهم سلمى زوجته "بسنت شوقي" وينصحه بأن يحترس من "آدم".

ومن هنا يقرر عمر أن يتخلى عن مساعدة "آدم" ويطلب أن يتركا منزله ويبحثا عن شقة أخرى حتى لا يتسببا له في الأذى والمشاكل.

وتكتشف صفية "عارفة عبدالرسول"، والدة عمر، آثار تعاطي المخدرات على ذراع سما "أمينة خليل"، لتنصحها بأن تبتعد عن هذا الطريق.

كما تشهد الحلقة التعريف بفكرة اختيار اسم "قابيل"، وذلك من خلال اتفاق تم بين آدم وسما وشيماء "نهى عابدين" زوجة حمزة الكومي "أحمد كمال" على ظهور قاتل يقوم بمجموعة من الجرائم لا يوجد رابط مشترك بينهم، وذلك من خلال اختراع شخصية "قابيل" على "فيس بوك" على أن يكون الثلاثة ضمن الضحايا التي تنشر صورهم على حساب الشخصية الوهمية للانتقام ممن ظلمهم، ولإبعاد الشبهات عنهم.

وأثناء اللقاء بين طارق وعبدالرحمن يكتشف الأخير، أن آدم يقوم بتتبع تحركات طارق عن طريق الرابط الذي أرسله له حساب قابيل عبر "فيس بوك"، ليقرر الأخير أن يستغل هذا التتبع لصالحه فيستقبل رسالة مزيفة من عبدالرحمن، تفيد بأن "شخصًا رأى آدم في أحد شواع الإسكندرية مما يثير توتر وشكوك آدم".