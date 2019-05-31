الواد سيد الشحات الحلقة 25.. ريتاج تتحول إلى زومبي وتأكل مصطفى

في الحلقة 25 من مسلسل "الواد سيد الشحات" تحولت ريتاج "هنا الزاهد" إلى زومبي وآكلة للحوم البشر، وتناولت "مصطفى" أحد الحراس المساعدين لزعيم العصابة عبده السحاوي "محمود محمود".

وأخذ سيد "أحمد فهمي" وشقيقه فخر "محمد عبدالرحمن" أحد الأطباء، ولكنها قامت بعضه وتحول هو الآخر لزومبي ثم ذهبوا للدكتور وليد المخترع الذي طلب الحصول على جسد الطبيب الذي تحول لزومبي ليجري عليه بعض الأبحاث.

وعلى جهة أخرى قام "فخر العرب الشحات" بالتواصل مع "الجوكر"، الذي يريد الحصول على الزجاجة التي تحتوي على العطر الذي يحول الأفراد لزومبي.