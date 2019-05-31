سوبر ميرو الحلقة 25.. سمير غانم يكتشف حقيقة "إيمي"

أعادت "سوبر ميرو"، "سولي"، نجل "الفاجر"، أحد أفراد أعضاء عصابة "كوبرا" التي تلاحقها إليه، بعدما توصلت إلى مكان خاطفه "المعلم سورس"، حيث ألقت قوات الشرطة القبض عليه، بعد ذلك.

وظهرت "سوبر ميرو"، في أول حوار تلفزيوني لها، بترتيب من الصحفي "مروان"، الذي اتفق معها على أن يخطبها، وهو ما جعل والدها، الذي يجسد الفنان سمير غانم شخصيته، من التعرف على هويتها الحقيقية، حيث واجهها بذلك في نهاية الحلقة.

مسلسل "سوبر ميرو" تأليف محمد محمدي وأحمد محيي، وإخراج وليد الحلفاوي، وبطولة إيمي سمير غانم مع عدد من النجوم، أبرزهم، حمدي الميرغني، وبيومي فؤاد، ومحمد ثروت، وملك قورة، ومحمد محمود، وأحمد سلطان، بالاشتراك مع النجم الكبير سمير غانم، والفنانة القديرة إنعام سالوسة.