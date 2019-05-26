استطاعت "عصابة كوبرا" الإمساك بـ"سوبر ميرو"، التي تجسد شخصيتها إيمي سمير غانم في نهاية حلقة اليوم من المسلسل، عندما كانت ذاهبة إلى حفل نظمتها زوجة "الفاجر" أحد أفراد العصابة.

وقبل ذلك نجحت "سوبر ميرو"، في تحرير "بلبل"، شقيق صديقها "هدهد"، من العصابة اليابانية التي اختطفته، بعدما اعتقدت خطأ أنه "هدهد"، وذلك انتقاما من زواجه بالفتاة اليابانية التي كان يحبها "هياشي" قائد العصابة.

مسلسل "سوبر ميرو" تأليف محمد محمدي وأحمد محيي، وإخراج وليد الحلفاوي، وبطولة إيمي سمير غانم مع عدد من النجوم، أبرزهم، حمدي الميرغني، وبيومي فؤاد، ومحمد ثروت، وملك قورة، ومحمد محمود، وأحمد سلطان، بالاشتراك مع النجم الكبير سمير غانم، والفنانة القديرة إنعام سالوسة.