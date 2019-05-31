أصيب ثلاثة أشخاص في مشاجرة، نشبت مساء أمس، بالأسلحة النارية لخلافات الجيرة بقرية المطيعة في محافظة أسيوط.

تلقى المقدم محمد مجدي، رئيس مباحث مركز شرطة أسيوط، بلاغا من غرفة عمليات النجدة بوصول بلاغ من أهالي قرية المطيعة، بوقوع مشاجرة، وإطلاق أعيرة نارية بين عائلتين بالقرية ووقوع مصابين.

تم السيطرة على الموقف، ووقف إطلاق النيران، وبالمعاينة والفحص، تبين نشوب المشاجرة بسبب خلافات الجيرة، أسقرت عن إصابة كلا من "ك. ج"، و"ع. ع. ل"، و"س. ع"، تم نقلهم لمستشفي الإيمان العام، وجارى ضبط المتهمين، وتحرر محضر بالواقعة، وجار استكمال الإجراءات القانونية.