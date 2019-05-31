قال اللواء مهندس هشام السعيد محافظ الغربية، إن هناك خطط عمل تنفيذية بكل قطاع خدمي وتنسيق بين كافة القطاعات لتوفير مختلف السلع الغذائية والاستهلاكية وبكميات مناسبة وتكثيف حملات مراقبة الأسواق والتفتيش الدوري على السلع الغذائية والاستهلاكية المعروضة لضمان سلامتها صحيا وتوافرها ومطابقتها للمواصفات خلال أيام عيد الفطر المبارك.

وأضاف في بيان صحفي، أنه وجه بإمداد العمل بمنافذ ومعارض بيع السلع الغذائية طوال أيام العيد والتي يبلغ عددها 311 منفذا منهم 254 ثابتة، 57 متحركة على مستوى مراكز ومدن المحافظة، وتبيع هذه المنافذ المواد الغذائية والتموينية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبه 25%، وجرى زيادة المعروض من جميع المواد الغذائية والتموينية وذلك لمواجهة زيادة الطلب خلال أيام عيد الفطر المبارك.

وأوضح أنه جرى تكثيف الحملات على هذه المعارض لمتابعة طرق التخزين وكذا مدى صلاحية السلع المعروضة والأسعار بالتنسيق مع مباحث التموين والصحة والطب البيطري.

وقال محافظ الغربية، إنه جرى تشكيل غرفة عمليات مركزية بديوان عام المحافظة وغرفة عمليات فرعية بكل مركز ومدينة ومديريات الخدمات لتلقي أيه شكاوى أو بلاغات من المواطنين في مختلف قطاعات الخدمات والتموين خلال أيام العيد والعمل على حلها فورا وذلك استعدادا لعيد الفطر المبارك.