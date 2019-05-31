شخصيات فرعونية شهيرة في الحضارة المصرية القديمة ورموز إفريقية مميزة تشير إلى الحضارة الإفريقية وشعار القارة السمراء، أشكال أبدع في تصميمها طلاب الفرقة الثانية بكلية الفنون التطبيقية، استعدادا لبطولة كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها مصر في شهر يونيو المقبل بحضور آلاف الجماهير من المشجعين الأفارقة.

أشكال الجرافيتي الفرعونية والإفريقية صممها طلاب الفنون التطبيقية جامعة حلوان لوضعها على الغلاف الخارجي لزجاجات واحدة من أكبر شركات المشروبات الغازية "الكانز"، وحسب قول الطالب أحمد محمد، فإن هذه المبادرة جاءت ضمن مشروع عملي خاص بمادة "تصميم تغيير" المقررة عليهم، واختاروا هذه الفكرة تحديدا تزامنا مع استضافة مصر لبطولة أمم أفريقيا كنوع من الدعاية الخاصة بالبطولة المرتقبة.

ترتكز التصميمات التي وضعها الطلاب على إحدى زجاجات المياه الغازية الشهيرة على إبراز العلاقة القديمة بين الحضارة المصرية الفرعونية وبلاد القارة السمراء، وحسب حديث الطالب بالفرقة الثانية لـ"الوطن" فإن طلاب المشروع يطمحون في أن يتواصل معهم أحد المسؤولون بالشركة الشهيرة لوضع تصميماتهم على زجاجات"الكانز" وطرحها في الأسواق تزامنا مع بدء توافد جمهور البطولة.

يسعى طلاب الفنون التطبيقية قسم الإعلام إلى التواصل مع الغرفة التجارية لترويج التصميمات الخاصة بهم لوضعها في الحقيقة على أغلفة زجاجات المياه الغازية خلال فترة استضافة البطولة الإفريقية، حسب قول الطالب أحمد.

الدكتورة ميسون محمد، عميد كلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان، أكدت أن طلاب المادة التي تُدرس لأول مرة في الكلية أرادوا من خلال التصميمات إبراز الهوية المصرية كجزء من القارة الإفريقية من خلال الدمج بين الأشكال الفرعونية والأفريقية، تحت إشراف أساتذة المادة الدكتور نجوى العدوي، ومدرس دكتور داليا محسن.

وأضافت عميد الكلية لـ"الوطن" أن الكلية بالفعل كانت على تواصل سابق مع شركة المياه الغازية ضمن مسابقة لاختيار أفضل تصميم وتسعى الكلية حاليا لعرض التصميمات عليها ولكن خطوة التنفيذ في مصر تتم بعد موافقة مسؤولو الشركة العالمية، حسب تعبيرها.