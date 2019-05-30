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بالصور| المتحف المصري الكبير يستقبل 181 قطعة أثرية من متحف التحرير

بالصور| المتحف المصري الكبير يستقبل 181 قطعة أثرية من متحف التحرير

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