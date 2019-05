وقعت وزارة السياحة ممثلة في الهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة، عقدا مع الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف" لتكون راعيا إقليميا رسميا لبطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم لعام 2019، وذلك في ضوء استضافة مصر لهذه البطولة خلال الفترة من 21 يونيو ـ 19 يوليو المقبل.

وأشارت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة، إلى أهمية استضافة مصر لهذا الحدث الرياضي الهام على أرضها خاصة أن آخر مرة استضافت فيها مصر البطولة كان في عام 2006، لافتة إلى أن هذا يعكس ثقة العالم في قدرة الدولة المصرية على استضافة وتنظيم الفعاليات الكبرى، ويأتي تزامنا مع تولي مصر رئاسة الاتحاد الأفريقي لعام 2019.

وأكدت وزيرة السياحة على أهمية دعم البطولات الرياضية الدولية ، حيث تجذب البطولات الرياضية الكبرى، مثل بطولة كأس الأمم الافريقية، ملايين المشجعين وعشاق كرة القدم والمشاهدين من كل مكان.

وأضافت أن وزارة السياحة لا تدخر جهدا لاستغلال الفاعليات الرياضية العالمية لوضع اسم مصر في الملاعب، وقالت "أن وجودنا في الملاعب واستغلال نجوم الكرة العالميين دعاية مميزة لمصر"، مشيرة إلى الحملة الدعائية لوزارة السياحة خلال أكبر حدث رياضي عالمي وهو بطولة كأس العالم فيفا 2018 حيث كانت مصر راعيا إقليميا أفريقيا رسميا للبطولة.

وأوضحت الوزيرة، أن جزءا من حقوق الوزارة وفقا للبروتوكول هو استخدام صور اللاعبين وصور و"فيديوهات" زيارتهم للمناطق السياحية والأثرية على منصات الترويج المختلفة الخاصة بالوزارة، مما سيكون له اكبر الأثر في الدعاية لمصر لما يتمتع به نجوم كرة القدم من حب الجمهور والمشجعين من كل الجنسيات والأعمار لهم.

وأضافت الوزيرة: "البطولة يشارك بها 24 منتخبا أفريقيا، نتمنى التوفيق للجميع، وندعو للمنتخب المصري الحصول على كأس البطولة للمرة الثامنة".

كما تمنت الوزيرة لجميع الفرق المشاركة إقامة سعيدة، وأن يستمتعوا بغنى وتنوع المنتجات والتجارب السياحية التي تقدمها مصر لضيوفها من جميع أنحاء العالم.

ومن جانبه قال المهندس أحمد يوسف رئيس الهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة أنه طبقا لهذا البروتوكول سيكون للوزارة الحق في وضع شعار Egypt where it all begins و رابط موقع الهيئة علي موقع الكاف "الاتحاد الافريقي"، كما سيكون لها الحق في استخدام شعار الكاف على كل وسائل الدعاية الخاصة بها.

وأضاف أنه تم الاتفاق علي وضع شعار الهيئة في المؤتمرات الصحفية الخاصة بالمباريات واية أحداث مصاحبة للبطولة، بالإضافة الي استخدام لوحات الاعلانات في الملاعب التي تستقام فيها المباريات كمنصات اعلانية للهيئة لعرض المواد الترويجية للتسويق لمصر لمدة دقيقة ونصف في كل شوط.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

كما أشار رئيس الهيئة، إلى اهتمام الوزارة بمنتج السياحة الرياضية الذي يعد من الأنماط السياحية الهامة التي تجذب شرائح مختلفة من السائحين وخاصة الشباب من مختلف الجنسيات، مشيرا إلى حرص الوزارة على دعم البطولات الدولية الرياضية، والتى يتابعتها ملايين المشاهدين من مختلف الشرائح العمرية حول العالم ومنها بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، للترويج لمصر دوليا.