طالب الإعلامي عمرو أديب، إدارة النادي الأهلى، إرسال برقيه شكر إلى نادي الزمالك، بسبب تقديمه درع الدوري له هذا العام.

وأضاف أديب، خلال تدوينه له عبر "تويتر": "أهدى الزمالك الدرع دليفري للجبلاية وفوقيه باقة ورد وبوسة كمان، وللأسف ضيعناه كما ضيعنا العشرات قبله، ولكن هذا العام كنا قاب قوسين أو أدنى، نادي غير مفهوم على الإطلاق".

وتعادل الزمالك 1-1 مع الإنتاج الحربي، أمس، ليرفع رصيده إلى النقطة 67، ولم يستغل تعادل غريمه التقليدي (الأهلي) الأخير أمام الإسماعيلي بنفس النتيجة، ليظل الفارق بينهما ثابتا، بتقدم المارد الأحمر بنقطة حال فوز الأبيض بلقائيه المؤجلين.