قال الدكتور رضا عبدالسلام، وكيل كلية الحقوق بجامعة المنصورة، ومحافظ الشرقية الأسبق: "حسنا فعل رئيس جامعة المنصورة بفتح التحقيق، وذلك في تعليق على واقعة التبول اللاإرادي خلال الامتحان بكلية الآداب لمنع رئيس اللجنة طالبة من الذهاب للحمام"، معلقًا على ذلك بقوله كان يمكن للأستاذ تكليف موظفة بتفتيش واصطحاب الطالبة للتبول بدلًا من مصادرة حقها "الراحمون يرحمهم الرحمن".

وأضاف عبدالسلام، في تعليقه على الواقعة بصفحته الرسمية عبر موقع فيس بوك، أننا "نمر بهذا المشهد بشكل شبه يومي في امتحانات الجامعة، وهناك بالفعل حالات تطلب الحمام ويكون هدفها الغش هذا صحيح، ولهذا موقف كهذا يستدعي الحكمة والفطنة والجواب بيبان من عنوانه وإذا استحكم الأمر يكلف أحدًا بتفتيش الطالب تفتيش كامل ويسمح له ولكن الإصرار على حرمان طالب من حق مت حقوقه وأمر فطري وغريزي أمر لا يبرره عقل ولا منطق ولا أقول قانون".

وأكد الدكتور عبدالمنعم سليم، أن هناك حق أدبي وهو اعتذار رسمي من إدارة الجامعة، وموقع من الأستاذ الجامعي صاحب الواقعة ثم من يعلوه تدرجا وظيفيا حتي رئيس الجامعة مقدم للطالبة وأسرتها، وأن ترد لها كرامتها بقدر التشهير بها" والحق المادي وهو أن تنجح الطالبة في المادة دون مراجعة ورقة الإجابة، وأن يستقطع من راتب الأستاذ وتحويله في حساب مصروفات الطالبة الدراسية وشراء الكتب وخلافه بالقدر الذي يتماشى مع حجم الضرر الذي واجهها".