تحدث الفنان إبراهيم نصر عن علاقته بالله، إن الإنسان دائما ما يلجأ لله في كل الأوقات، حتى في أبسط الأشياء، "بنقول يا رب كل لحظة، وإحساس حلو إنك تقول يا رب".

ووصف إبراهيم نصر علاقته بالله، قائلا: "هي علاقة قزم بشيء عظيم جدا، علاقة واحد بيرفع ايده لربنا ويطلب منه، ومعنديش حاجة غير أني أكلم ربنا في كل موقف".

وقال إبراهيم نصر خلال حوارها مع الإعلامي أحمد الخطيب، بحلقة اليوم من برنامج "كلم ربنا"، المذاع عبر راديو "9090"، أنه قبل بداية عمله في الكاميرا الخفية كان قد وصل لمرحلة إنه سيسافر ويكمل حياته خارج مصر، وفجأة عند ذهابه للتلفزيون لاستخراج بعض الأوراق تقابل مع الأستاذ محمد عبدالمنعم غالي، وكان وقتها يدير القناة الثانية، وقام بعزومتي على قهوة، "عرض عليا شغل وقالي إحنا داخلين على رمضان وعاوز حاجة دمها خفيف، عشان أربط الناس قدام الشاشة، واقترحت عليه الكاميرا الخفية، وجاءت الموافقة على العرض".

وأضاف نصر أنه بدأ التحضير للبرنامج الجديد: "قولت يا رب اختارلي بقى أمشي وأسافر ولا أقعد وأكمل، وبعدها كنت نازل استلم العربية، وعملت فقرتين إرتجالتين، وشافوهم في اللجنة ووقعوا من الضحك، وقالوا أنت مجنون، وايه الحلاوة دي إحنا لازم هنكمل، ووقتها قولت خلاص ربنا أختارلي وأنا عليا أنفذ، وبالفعل ربنا سترها معايا ونجحت نجاح كبير".

واستكمل نصر: "قولت لربنا بستشيرك، أديني إشارة أقعد ولا أسافر، وجالي تليفون بعدها مباشرة: "يا إبراهيم مبروك البرنامج عامل جو جميل، وكل اللي أتفرج عليهم بيقول ده هايل وعبقري، والنجاح ده كان غير متوقع بالحجم ده".