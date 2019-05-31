أعرب الفنان محمد فراج، عن سعادته بطرح فيلم "الممر" في سباق عيد الفطر المقبل، حيث أكد أنه من أقرب الأفلام له وخاصة أن تصويره استغرق فترة كبيرة وهي 5 أشهر، مشيرا إل أن صناع العمل من المخرج شريف عرفة والمؤلف أمير طعيمة كانوا يحضرون هذا العمل منذ عامين.

وبخصوص صعوبة التصوير، أكد فراج لـ"الوطن" أن كافة المشاهد صعبة للغاية خاصة أن أماكن التصوير التي قاموا بالتصوير بها في الصحراء على الجبهة وبعيدة عن العمار، لدرجة أن جميع فريق العمل بما فيهم الممثلين كانوا يحملون الكراسي ومعدات التصوير في الصحراء لحين الوصول للبر.

فيلم "الممر" إخراج شريف عرفة، وتأليف شريف عرفة وأمير طعيمة، وبطولة كل من أحمد عز، وهند صبري، و أحمد رزق، وأسماء أبو اليزيد، وإياد نصار، وشريف منير وأحمد صلاح حسنى ومحمد الشرنوبى.