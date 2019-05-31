نفى الفنان حميد الشاعري، أن يكون قد ظلم الفنان محمد حماقي في بداياته.

وقال الشاعري خلال حديثه مع الإعلامية عائشة عثمان بوجبل، ببرنامج "عايشة شو"، على شاشة "القاهرة والناس" اليوم الجمعة: "سمعت الحوار اللي قال فيه كدا، بس والله العظيم أبدا، أنا بحبه جدا، المشكلة إني كنت شغال مع إيهاب توفيق، والصوتين زي بعض".

وعن رحيل زوجة والده "أم أحمد"، العام الماضي، قال الشاعري: "عائلة الشاعري حالة خاصة جدا.. إحنا اتربينا في عائلة فيها 4 زوجات للأب، كلهم قريبين مننا جدا، وكلهم أمهاتنا"، ووالدتي توفت وأنا 13 سنة، وكلهم عوضوني، وأنا كنت مظبط حالي معاهم".

وأكد الشاعري على أن "الندم"، غير موجود بقاموسه، مشددا على أن حفلة القرن كانت فكرته، ولكنها قدمت بصورة غير التي رغب في تقديمها: "ده كان جيل ذهبي كان المفروض يتقدم بشكل أحسن من كدا".