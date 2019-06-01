مسلسل قمر هادي الحلقة الـ26.. يسرا اللوزي هي ميرال أخت رامز

تبدأ الحلقة السادسة والعشرون من مسلسل قمر هادي، بعبد الجليل وهو يعالج "هنا" ابنته من أثر الرصاصة، وعرابي وسمر يتحدثان خارج الفيلا فيقول لها اتكتب لك عمر كتير، وتقول "مش فارقة" لكنها تطلب منه أن ترى خالته عديلة ويعدها بأنه سينفذ لها وحين تسأل عديلة التي تؤدي دورها هالة فاخر عن أبيها رجاء الذي يؤدي دوره رشاد الشامي تقول إنه "حالته زفت".

تعود يسرى اللوزي بالذاكرة وتتذكر مقتل رامز صديق هادي أبو المكارم الذي يؤدي دوره هاني سلامة ثم تتذكر وجودها في الكنيسة وهي تتحدث إلى أب كاهن وتقول له إنه متعبة منذ موت أخيها رامز وأنها تريد أن تترهبن لأنها لو خرج للعالم ستقتل من قتله.

تظهر ميرال وسط عائلة أبو المكارم وتخبرهم بالخطة وسط اعتراض من داليا مصطفى التي تخاف على ابنتها ويكلف عصام رجاء بمهمة التعامل مع عارف والموجودين في المعرض.

وبالعودة للأحداث الحالية يدخل هادي لكمال الذي يسأله عن شهد، وهادي يطمأنه ويطلب منه السماح لأنه أخطأ كثيرا في حقه، وتنتهي الحلقة بيسرا اللوزي وهي تخبر هادي أنها ميرال أخت رامز.