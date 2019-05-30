قمر هادي الحلقة الـ25.. مريم تعترف بالحقيقة لهادي ورجاء بريء

تبدأ الحلقة الخامسة والعشرون من مسلسل قمر هادي، بتعرض كمال أبوالمكارم، الفنان "هادي الجيار"، لانهيار عصبي يؤدي إلى إصابته بالشلل، وتظهر داليا مصطفى، متوترة في جلسة عائلية، وتقول إنها سأمت ما يحدث وأن كل ذلك يؤثر على ابنتها، وحين يقول عصام "منك لله يا هادي"، تقول "كلنا السبب".

وتظهر سمر التي اختطفها القرش، وهي تكتب جوابا لخالتها التي تؤدي دورها هالة فاخر، وتبكي، ويظهر فيليب يجلس مع القرش الذي يقول له "أنت اللي بدأت بالغلط"، ويؤكد القرش أن ماكينة القمر تخصه ما يجعل فيليب يتحداه.

ويلتقي هادي أبوالمكارم، "هاني سلامة"، برجاء، "رشاد الشامي"، لأول مرة منذ هروبه من السجن، وبالضغط على الأول يعترف أنه قتل فتحي، "أحمد ثابت"، وليس رجاء، ويستحلف فيليب لهادي والقرش.

ويتواصل عرابي بين عيدلة وسمر، كما يتذكر رجاء يوم الحادث، حيث وجد فتحي مقتولا وأمسك بالسكين، وتتذكر مريم ذكرياتها مع هادي، وهي تقلب في صور الزفاف، ويتصل فيليب بمريم ليقول لها مش هتشوفي سلمى تاني، فتنهار ويدخل عليها هادي، فيجد الصور وتقول له "أنا مريم يا هادي".