لليوم الثاني على التوالي، استمر نشاط الرئيس عبدالفتاح السيسي في مكة المكرمة، خلال حضوره أعمال الدورة الرابعة عشرة العادية لقمة منظمة التعاون الإسلامي، الجمعة، عقب مشاركته في أعمال القمة العربية الطارئة، الخميس.

بدأ الرئيس السيسي، يومه الثاني في المملكة العربية السعودية، بزيارة بيت الله الحرام، وقال السفير بسام راضي، المتحدَّث باسم رئاسة الجمهورية، إنَّ الرئيس عبد الفتاح السيسي أدّى مناسك العمرة، الجمعة، على هامش مشاركته في القمتين العربية والإسلامية في المملكة العربية السعودية.

وبعد عدة ساعات، استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس وزراء باكستان، عمران خان، بمقر إقامته بمكة، والذي قدم الدعوة للرئيس السيسي لزيارة باكستان استمرارًا لدعم وتعزير العلاقات بين البلدين الصديقين.

وأشاد السيسي، بالعلاقات التاريخية الثابتة التي تجمع بين البلدين، معربًا عن تطلعه لتطوير التعاون الثنائي مع باكستان في مختلف المجالات، خاصة التجارية، وتعزيز التنسيق، والتشاور معها سياسيًا إزاء مختلف القضايا الإقليمية، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، والذي يعد أحد أهم التحديات المشتركة.

وأكد رئيس وزراء باكستان، عمق العلاقات التي تجمع البلدين والشعبين الصديقين، مشيدًا بالإنجازات التي شهدتها مصر خلال الفترة الماضية في مختلف المجالات، لا سيما على صعيد مكافحة الإرهاب والإصلاح الاقتصادي والمشروعات القومية الكبرى الجاري تنفيذها، بهدف تحقيق التنمية الشاملة.

وقال السفير راضي، إن اللقاء تطرق إلى سبل تعزيز أطر التعاون الثنائي بين البلدين في عدد من المجالات، بما يرقى لتطلعات الشعبين، ويتوافق مع إمكانات الدولتين، خاصةً على صعيد التعاون الأمني والاقتصادي والتبادل التجاري والاستثماري، بالإضافة إلى تعزيز التعاون والتشاور في مختلف المحافل الدولية.

وفي مساء اليوم الثاني للرئيس في مكة المكرمة، توجه إلى مقر انعقاد القمة الإسلامية بقصر الصفا في مكة، لحضور القمة التي انطلقت بعد وصوله، لمناقشة التهديدات الإيرانية للمنطقة واعتداءاتها المستمرة وتدخلها في شؤون الدول العربية.

وألقى الرئيس السيسي كلمــــة خلال القمة، أكد فيها أن مصر لن تدخر جهدًا لدعم وتعزيز عمل منظمة التعاون الإسلامي باعتبارها المظلة الرئيسية للعمل الإسلامي المشترك في مختلف المجالات، وستحرص مصر على الاستمرار في المشاركة بفاعلية في مختلف المبادرات التي تطلقها المنظمة وفي فعالياتها المتنوعة، إيمانا بأن مقتضيات المسئولية وحجم التحديات التي يواجهها عالمنا اﻹسلامي تتطلب وحدة الكلمة والصف.

وأضاف أنه لم يعد مقبولاً السكوت على خطاب التمييز والكراهية ضد العرب والمسلمين، ومحاولة إلصاق تهمة الإرهاب والتطرف بديننا الحنيف الذي هو بريء منها.

وشدد على أنه لا يستقيم أي حديث عن العدل والأمن والسلم في ظل استمرار القضية الفلسطينية بغير حل عادل وشامل يحقق الطموحات المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، وعلى رأسها حقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

وعقب القمة، التقى الرئيس عبدالفتاح السيسي مع الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، خادم الحرمين الشريفين، في جلسة مباحثات تناولت وجهات النطر نحو أبرز الملفات المطروحة على الساحة الإقليمية.

وعكست المناقشات تفاهمًا متبادلاً إزاء سبل التعامل مع تلك الملفات، وتم الاتفاق على الاستمرار في بذل الجهود المشتركة لتعزيز التعاون بين الدول العربية والإسلامية لمواجهة التحديات والتهديدات المتزايدة للأمن الإقليمي، حيث أكد الرئيس في هذا السياق أن أمن منطقة الخليج يمثل بالنسبة لمصر أحد الركائز الأساسية للأمن القومي العربي، ويرتبط بالأمن القومي المصري.

كما التقى السيسي مع الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي عهد المملكة العربية السعودية، نائب رئيس مجلس الوزراء، ووزير الدفاع، في مباحثات تناولت سبل تعزيز مختلف جوانب العلاقات الثنائية بين البلدين، لا سيما على الصعيدين الاقتصادي والاستثماري، في ضوء ما يتوافر لدى الجانبين من فرص استثمارية واعدة.

واستقبل الرئيس عبد السيسي، آداما بارو، رئيس جمهورية جامبيا، بمقر إقامته بمكة المكرمة، في لقاء أكد فيه السيسي اعتزازه بالعلاقات بين البلدين والسعي لتعزيزها، بالإضافة كذلك إلى لقائه مع سعد الحريري، رئيس الوزراء اللبناني، للتأكيد على عمق العلاقات الوطيدة بين مصر ولبنان على المستويين الرسمي والشعبي.