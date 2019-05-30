انتقدت الإعلامية رانيا بدوي، القائمين على مسلسل "ولد الغلابة"، بطولة الفنان أحمد السقا، بسبب ما وصفته بالإساءة لصورة المُعلم، فليس من المنطقي أن يتحول مدرس لتاجر مخدرات وحرامي وقاتل بسبب مروره بظروف معيشية صعبة، حيث إنها ترى أن المنطق يقول أن المدرس عندما يتخلى عن مبادئه وقيمه تحت ضغط الظروف يمكن أن يتجه نحو الدروس الخصوصية على أقصى تقدير.

وأضافت بدوي، خلال تقديمها "نشرة رنووش"، على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ويوتيوب، أن ما حدث لشخصية "عيسى" بالمسلسل والذي يُجسده السقا لا يُعد فقط تخليًا عن القيم والقناعات إنما هو تخلي عن إنسانيته كاملة، وعن ما فطر عليه الإنسان، وكان يحتاج لمبرر درامي قوى ليقنعنا بهذا التحول البشع.

وأشارت إلى أن شخصية عيسى مدرس التاريخ في المسلسل لا تختلف عن شخصية أي إرهابي، فالإرهابي في النهاية قاتل لشخص واثنين وثلاثة وخمسة وربما أكثر، مثلما فعل عيسى المدرس بقتله 5 شخصيات من خصومه بلا أي ندم أو تأنيب ضمير مثله مثل أي إرهابي، وكل الفارق أن عيسى لم يستخدم الدين في قتله بخلاف الإرهابي، في الوقت التي تبذل الدولة جهدًا من أجل تحسين الصورة الذهنية للمدرس والرفع من شأنه، ودعم العملية التعليمية بالكامل، للنهوض بالتعليم والمجتمع ككل.

وعن أداء الممثلين بالمسلسل، أكدت بدوي، أن أداء السقا ليس به أي جديد، بينما الفنانة إنجي المقدم، كان الأكثر اتقانا على الرغم من غياب المبرر الدرامي للكراهية الشديدة التي تكنها الشخصية لأخيها، مضيفة: "مي عمر موهبتها الوحيدة أنها زوجة المخرج ليس أكثر".