سوبر ميرو| الحلقة 26: والد "أميرة طفطف" يكتشف أنها بطلة خارقة

اكتشف والد "أميرة طفطف"، سمير غانم، أن ابنته هي "سوبر ميرو"، بعد ظهورها في اللقاء التليفزيوني الأول لها.

وأخبر والد "سوبر ميرو"، ابنته أن والدتها الراحلة، دلال عبدالعزيز، كانت بطلة خارقة أيضًا.

وقدم كل من "مروان" و "ليمون" استقالتيهما، إلى رئيس تحرير الجريدة التي يعملان بها، بسبب عدم رضاهما عن تسيير الأعمال هناك، خاصة، وأن الأخير يحصل على عمولات من "سوبر ميرو"، كما أن "ليمون" فضل الابتعاد عن المكان الذي تتواجد في "أميرة طفطف"، بعدما طلبت منه فسخ خطوبتهما.

مسلسل "سوبر ميرو" تأليف محمد محمدي وأحمد محيي، وإخراج وليد الحلفاوي، وبطولة إيمي سمير غانم مع عدد من النجوم، أبرزهم، حمدي الميرغني، وبيومي فؤاد، ومحمد ثروت، وملك قورة، ومحمد محمود، وأحمد سلطان، بالاشتراك مع النجم الكبير سمير غانم، والفنانة القديرة إنعام سالوسة.