سلم اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية، اليوم، عقود المشاريع الفائزه بمسابقة "مفتاح مشروعك" بالمنوفية، وذلك بحضور الأستاذة سوسن طايل وكيل وزارة الشباب والرياضة والأستاذ إيهاب حجازي مدير فرع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالمنوفية .

وجرى تنفيذ المسابقة بالتنسيق والتعاون بين وزارة الشباب والرياضة وجهاز تنمية المشروعات على مستوى الجمهورية لدعم رواد الأعمال لإقامة المشروعات (في أي مجال صناعي، خدمي، تجاري، إنتاجي) من خلال توفير التدريب اللازم وتقديم المشورة واستشارات الاعمال لتشجيع كل الشباب علي إقامة مشروعات إبتكارية لها جدوي إقتصادية بمراكز الشباب .

وأكد محافظ المنوفية، اهتمام الدولة والقيادة السياسية بالشباب لخلق جيل من رواد الأعمال وكذلك تعاون أجهزة الدولة لدعمهم.

جدير بالذكر، أن المشاريع الفائزة بالمسابقة بالمنوفية هي مشروع تصنيع أجهزة رياضية، ومشروع تصنيع حقائب، وسيحصل كل مشروع على قرض قيمته 100 ألف جنية، بالإضافة إلى الدعم غير المادي من جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.