محافظ المنوفية يفتتح مسجد الهدي ويشهد احتفال "الأوقاف" بليلة القدر

جانب من افتتاح أحد المساجد بالمنوفية

افتتح اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية، اليوم، مسجد الهدي بقرية ميت مسعود بمدينة شبين الكوم، بحضور فضيلة الشيخ أحمد عبد المؤمن وكيل وزارة الأوقاف بالمنوفية، واللواء عصام عبد العال رئيس مركز ومدينة شبين الكوم، ولفيف من القيادات التنفيذية والدينية والشعبية بالمحافظة.

وأزاح المحافظ، الستار عن اللوحة التذكارية للمسجد، وأدى شعائر صلاة الجمعة بالمسجد وسط جمع غفير من أهالي القرية، فيما ألقى وكيل وزراة الأوقاف خطبة الجمعة.

وتبلغ تكلفة المسجد ما يقرب من مليون و700 ألف جنيه ويقام على مساحة 198م ويتكون المسجد من طابقين تبرع بالجهود الذاتية.

وشهد المحافظ، احتفال مديرية الأوقاف بليلة القدر بالمسجد، حيث بدأت الاحتفالية بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، كما تضمنت بعض الابتهالات الدينية.