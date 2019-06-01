افتتح اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، اليوم، وحدة فريد عطية للغسيل الكلوي بمنطقة الحبروك بدمنهور، المقامة على مساحة 430 مترا مربعا بتكلفة إجمالية لأعمال المباني والتجهيزات بلغت 6 ملايين جنيه، مشاركات مجتمعية، وذلك بحضور الدكتورة نهال بلبع نائب المحافظ، والمهندس عبدالرحمن الشهاوى السكرتير العام، والدكتور يسرى بيومى وكيل وزارة الصحة، ومحمد خميس رئيس مدينة دمنهور، والمتبرع فريد عطية.

وقال وكيل الصحة، إنه جرى الانتهاء من جميع أعمال المباني والتشطيبات والتجهيزات لتشغيل 10 ماكينات غسيل كلوي وغرفة عنايات مركزه وغرفة معالجة مياه، كما تم تزويد المركز بشبكة غازات ومولد كهربائي وخزان صرف خارج المبنى وغرفتين نفايات، وتم تدبير القوة البشرية اللازمة للتشغيل من أطباء وتمريض وعمال وإداريين وفنيين صيانة والوحدة ملحقة فنيا وإدارياً ومالياً لمستشفى حميات دمنهور، كما تم التشغيل التجريبي للوحدة في 2019/5/4، بعد استلامها بلجنة فنية لمطابقتها للمواصفات الفنية طبقا لمعايير وحدات الغسيل الكلوى المعمول بها بوزارة الصحة، وجار تجهيز المرحلة الثانية بالمركز لافتتاحها خلال أشهر قليلة.

وتفقد المحافظ، أقسام الوحدة والتقى بعدد من المرضى، ووجه بحسن معاملتهم وتقديم الرعاية العلاجية لهم وتوفير كافة أساليب الراحة للمرضى أثناء خضوعهم لجلسات الغسيل الكلوي والتأكد من توافر كافة المستلزمات الطبية اللازمة، مشدداً على ضرورة الاهتمام بعملية النظافة وجمع القمامة والتخلص الآمن من النفايات الصحية بشكل سليم وصحي.

كما أشاد المحافظ، بدور المشاركات المجتمعية ومؤسسات المجتمع المدني والأفراد في المساهمة في إقامة المشروعات الخدمية المختلفة وخاصة بالقطاع الصحى والعمل علي تلبية احتياجات المواطنين وتوفير الخدمات العلاجية الجيدة لهم.