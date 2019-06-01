"العامة للمرافق": صرف 400 جنيه للعاملين بالكهرباء بمناسبة عيد الفطر

قال الدكتور عادل نظمي رئيس النقابة العامة للعاملين بالمرافق التابعة للاتحاد العام لنقبات عمال مصر، إن الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة وافق على صرف منحة للعاملين بالقطاع بمناسبة عيد الفطر بحد أدنى 400 جنيه وأقصى 500 جنيه لجميع العاملين.

وأضاف "نظمي، في بيان صادر اليوم، أن الجمعية العمومية لصندوق الرعاية الاجتماعية برئاسة المهندس جابر الدسوقى رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر وافقت على زيادة مكافأة نهاية الخدمة لمن أحيلوا للتقاعد أو الوفاة بعد أول إبريل الماضي 2019 إلى ما قيمته أجر 50 شهرًا بدلا من 48 شهرًا.