قال محمد محمد القائم بأعمال وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، إن 10445 طالبا وطالبة من طلاب الصف الأول الثانوي، أدوا امتحان مادة اللغة الإنجليزية إلكترونيا من بين 11050 طالبا وطالبة، بجميع المدارس الحكومية على مستوى المحافظة، بنسبة 95%.

وأضاف القائم بأعمال وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، خلال تفقده امتحانات الصف الأول الثانوي بالمدارس الحكومية، للاطمئنان على سير الامتحانات ألكترونيا بواسطة أجهزة "التابلت"، وفقا لبيان صحفي، مساء اليوم، أن عدد الطلاب الذين أدوا الامتحان ورقيا هو 598 طالبا وطالبة، وعدد الطلاب المتغيبين عن امتحان، اليوم، في الفترة الصباحية 7 طلاب فقط.

وأوضح القائم بأعمال وكيل الوزارة، أن نسبة أداء الطلاب لامتحان اللغة الإنجليزية إلكترونيا، اليوم، في الفترة المسائية، بلغت 100% من المدارس، وبلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحان اللغة الإنجليزية، 903 طلاب وطالبة، وبعد التواصل مع غرفة العمليات بالمديرية بلغ عدد الطلاب الذين أدوا الامتحان إلكترونيا 902 طالب وطالبة، وتغيب طالب واحد فقط عن الامتحان.