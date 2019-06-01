أطلقت شركة الأدوية "إيفا فارما"، حملة للتوعية بمخاطر التدخين، وذلك بالتزامن مع اليوم العالمي للإقلاع عن التدخين الذي يوافق 31 مايو.

وقال الدكتور أحمد عليوة مدير العلاقات العامة لشركة إيفا فارما، إن الحملة تنطلق على مدار يومين الجمعة والسبت، وتعمل على مسارين أحدهما من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، والآخر من خلال مجموعات العمل بالشارع.

وأشار إلى أن هناك مجموعات عمل بدأت اليوم الجمعة وتستكمل غدا السبت، النزول للشارع والتحدث مع المواطنين وتوزيع المنشورات للتوعية بمخاطر التدخين والأمراض التي يسببها، وذلك في محافظات القاهرة والإسكندرية وطنطا والشرقية.

وذكر أن الشركة أطلقت حملة على مواقع التواصل الاجتماعي تحت شعار "اتكلم قول لا للتدخين"، وهناك المئات من المشاركين بصورهم مع شعار الحملة الذي يهدف لمحاربة التدخين.