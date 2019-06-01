شدد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، على اتخاذ جميع التدابير والإجراءات اللازمة استعدادا لعيد الفطر المبارك.

ووجه رؤساء الوحدات المحلية بالمراكز والمدن ومديري المديريات الخدمية ورؤساء مجالس الشركات ومديري إدارات المرور والحماية المدنية والإسعاف ومشروعي المواقف والنقل الداخلي، برفع درجة الاستعداد القصوى.

وأعلن المحافظ، عن تشكيل غرفة عمليات فرعية من غرفة العمليات المركزية بالمحافظة في كل وحدة محلية ومديرية، لمتابعة انتظام العمل مع تواجد كافة القيادات الأولى في مواقعها أو نوابهم بكافة الأجهزة بالتبادل، للتصرف فيما قد يطرأ من وقائع وأحداث خلال أيام العيد والعرض بتقارير فورية على إدارة الأزمات الرئيسية بالديوان العام، والتنسيق مع كافة العناصر الأمنية والخدمية داخل نطاق كل مركز، وتشكيل أطقم عمل طوارئ للمتابعة والمرور على مرافق المياه والصرف الصحي والكهرباء والتنبيه على الحماية المدنية، لاتخاذ كافة التدابير اللازمة والجاهزية لمواجهة المواقف الطارئة والتنسيق مع إدارة المرور في أماكن التجمعات والاحتفالات.

وأكد محافظ البحيرة، على تشديد الرقابة على المعابر بفرع النيل بناحية المحافظة وإيقاف المخالف منها والتشديد على أن لا تقوم أي معدية بالتحميل الزائد للأفراد وتعيين خدمة إشراف يومي عليها وتواجد رؤساء وعناصر أجهزة النظافة في مواقعهم، لمتابعة استمرار أعمال النظافة بالشوارع وتجهيز الحدائق والأماكن العامة والتعامل فورًا مع أي تجمعات للمخلفات المنزلية ورفع الإشغالات بالشوارع.

كما وجه آمنة، مديري مشروعي المواقف والنقل الداخلي بالمحافظة، بالسيطرة على حركة المركبات التابعة لهم وتوفير الأعداد اللازمة، والتأكد من انتظام العمل بهذه القطاعات والقيام بحملات مرورية على مدار الساعة بالإضافة لحملات الرادار على الطرق الرئيسية والطريق الدولي الساحلي وطريق المحور، وكذا حملات رادار ليلية للسيطرة على الطرق والتنبيه على رؤساء المدن بتشديد الرقابة على كافة الحدائق والملاهي العامة والخاصة، والتأكد من القيام بأعمال صيانة ألعاب الأطفال وصلاحياتها للحفاظ على سلامتهم.