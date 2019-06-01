توريد 616 ألف طن قمح لصوامع وشون الشرقية

أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن إجمالي ما جرى توريده من الأقماح للصوامع والشون المطورة بنطاق المحافظة بلغ 616 ألفا و48 طنا و151 كيلو قمح منذ انطلاق موسم حصاد وحتى مساء أمس.

أوضح محافظ الشرقية، أنه جرى الانتهاء من تجهيز 51 صومعة وشونة مطورة حكومية وخاصة لاستقبال كميات القمح الموردة على مدار اليوم وتحديد 12 نقطة تجميع بالإضافة إلى ٤ نقط تابعة لبنك التنمية والائتمان الزراعي.

وأكد أنه جرى إعداد خطة متكاملة موضحا بها المساحات المنزرعة قمحا لكل قرية وتابع ومركز مع الشون والصوامع الجاهزة والمخصصة لاستقبال الأقماح طبقا لطاقتها الاستيعابية لإحكام الرقابة والسيطرة وتقليل نسبة الفاقد والحفاظ على القمح المورد.

ناشد المحافظ، المزارعين بالالتزام بتوريد القمح للصوامع والشون المطورة والمخصصة لهذا الغرض للحفاظ على المحصول من الإهدار والتلف، مشيرا إلى أن إجمالي المساحة المنزرعة قمحا هذا العام تبلغ 389 ألفا و690 فدانا.