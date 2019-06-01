واصلت الفنانة شهيرة، الصراخ خلال وقوعها في برنامج المقالب "رامز في الشلال"، الذي يُعرض على شاشة "إم بي سي مصر"، ويقدمه الفنان رامز جلال.

حيث ظلت شهيرة تّصرخ، منذ وقوعها في مقلب الشلال، حتى واجهها رامز جلال بشخصية الـ "غوريلا"، حتى كشف عن شخصيته الحقيقية.

وتدور فكرة البرنامج حول استضافة أﺣد ﻧﺟوم اﻟﻔن أو اﻟرﯾﺎﺿﺔ أو اﻹﻋﻼم، ويتم ﺗوﺻيله إﻟﻰ ﻣﻛﺎن ﻣﺎ في إحدى جزر شرق أسيا، حيث يتعرض لمغامرة غير متوقعة، وﻣن ھﻧﺎ ﺗﺑدأ اﻹﺛﺎرة واﻟرﻋب ﻟﻠﺿﯾف، ﺛم تظهر "غوريلا مُفترسة" من بين الأشجار والأدغال، أﻣﺎم اﻟﺿﯾف بعد ما يظن أنه قد نجا ما يُزيد من فزعه وخوفه.