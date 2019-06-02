أعلن الدكتور كمال شاروبيم، محافظ الدقهلية، الانتهاء من إجراءات استقبال عيد الفطر المبارك من خلال كافة الأجهزة التنفيذية على مستوى المحافظة خاصة في مدينة المنصورة، التي استعدت لاستقبال الزوار من كافة المراكز والمدن متمنيا قضاء عيد سعيد للجميع.

وأكد محافظ الدقهلية تفعيل كل أشكال الرقابة على المنافذ والأسواق والمحال، لضمان الانضباط والالتزام بكل التعليمات الصادرة، لضمان جودة وصلاحية السلع المعروضة، وتكثيف الرقابة على المخابز والمرور على المطاحن والمنافذ، لضمان الانضباط وحسن الإنتاج خاصة بالمناطق ذات الكثافة السكانية العالية، بالإضافة إلى اتخاذ التدابير اللازمة لتوافر أسطوانات البوتاجاز .

وأكد حسام عبداللطيف، رئيس حي شرق المنصورة، جاهزية المتنزهات وحدائق الأندلس والأسرة والطفل والمزودة بالألعاب الترفيهية فضلا عن الحدائق المفتوحة بطول شارعي قناة السويس والجيش والملاهي المتنقلة لاستقبال الزوار والأطفال والتأكد من نظافة المأكولات والمشروبات المعروضة فيها بالتنسيق مع الجهات المختصة.

وأشار، في بيان صحفي، إلى استمرار عمل إدارات "الإشغالات والمرافق والنظافة والصيانة وغيرها"، خلال أيام العيد، لإزالة أي إشغالات قد تعوق حركة المارة وتكثيف أعمال النظافة ورفع القمامة، والتنسيق الكامل مع قطاعات المرافق على مدار 24 ساعة لسرعة التجاوب الفوري مع أي أعطال أو أحداث طارئة واتخاذ إجراءات حلها فورا.

وقال رئيس الحي إنه تم التنسيق مع الإدارة العامة للمرور وإدارة المواقف بالمحافظة لتوفير وسائل انتقال المواطنين خلال أيام العيد بما يضمن تغطية خطوط النقل بالمدن والمراكز والقرى، وضمان التزام السائقين بخطوط السير المحددة، وأوضح أنه تم تشكيل غرفة عمليات بالحي وربطها بالغرفة الرئيسية للعمليات بالمحافظة للإبلاغ عن اي طوارئ والتجاوب معها فورا.