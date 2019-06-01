3 نصائح لمواجهة التحرّش في عيد الفطر

يحرص المواطنون على الاحتفال بعيد الفطر المبارك بالخروج للنوادي أو الحدائق أو السينمات أو الكافيهات، وقالت العميد نشوى محمد رئيس قسم مكافحة جرائم العنف ضد المرأة والطفل بمديرية أمن القاهرة، إن الشرطة وضعت كافة الاستعدادات لمواجهة التحرش في عيد الفطر هذا العام.

وأضافت، لـ"الوطن"، أنه سيتم تأمين الشوارع في العيد بعدد كبير من رجال الشرطة في الميادين والحدائق وبجوار السينمات والأماكن المزدحمة لمنع التحرش والقبض على من يقوم بأي تجاوز.

وقدمت رئيس قسم مكافحة جرائم العنف ضد المرأة نصائح للفتيات لمواجهة التحرش أولها: تجنبي السير بمفردك والسير في مجموعات، ثانيا: عليك الاستعانة بالمواطنين في حال التعرض للتحرش لضبط المتحرش. ثالثا: يجب تسليم المتحرش لأقرب مركز شرطة دون خجل أو خوف.