برقم الجلوس.. تعرف على نتيجة الشهادة الإعدادية في 15 محافظة

تنشر "الوطن" نتيجة الشهادة الإعدادية بعدد من المحافظات، للعام الدراسي 2018/2019، ويمكن الحصول عليها برقم الجلوس.

اعتمد محافظ الإسكندرية الدكتور عبد العزيز قنصوة، نتيجة الشهادة الإعدادية بالمحافظة، بنسبة نجاح 84.2٪‏، بحضور مصطفى العجمي وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية.

وبلغت نسبة نجاح البنين 81.8٪‏، والبنات 86.8٪‏. وبلغ عدد الأوائل على مستوى الإسكندرية، 32 طالبًا وطالبة من بينهم 8 طلاب حاصلين على الدرجات النهائية.

اعتمد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم، نتيجة الشهادة الإعدادية بالمحافظة، بنسبة نجاح 80.55%، خلال مؤتمر صحفي عقده بمدرسة الزهور، الإعدادية بنات. وأعلن المحافظ، أن نسبة النجاح زادت عن 2015 التي كانت 52% وجرى رفعها ولم يتدخل في النسبة هذا العام.

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، نتيجة الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية بالمحافظة، اليوم، عبر بوابة نتائج التعليم الأساسي.

اعتمد محافظ الجيزة اللواء أحمد راشد، نتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2019- 2018 بنسبة نجاح بلغت 81.2%.

وقال محافظ الجيزة، إن عدد المتقدمين للامتحان بلغ 146 ألفًا و437 طالبًا وطالبة، وحضر 143 ألفًا و23 طالبًا وطالبة، وبلغ عدد الناجحين 116 ألفًا و239 طالبًا من بينهم 193 طالبًا وطالبة حاصلين على الدرجات النهائية على مستوى المحافظة.

اعتمد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، النتيجة العامة لامتحانات الشهادة الإعدادية العامة للعام الدراسي 2018 / 2019 م، بنسبة نجاح 78.89 %، حيث تقدم لأداء الامتحان 119251 طالبًا وطالبة، حضر منهم 118332 ونجح 93347 طالبًا وطالبة.

اعتمد اللواء مهندس هشام السعيد محافظ الغربية، بحضور محمد فاروق وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، نتيجة الشهادة الإعدادية، وبلغت نسبة النجاح على مستوى المحافظة 76.5%، وكان عدد المتقدمين من الطلاب لأداء الامتحان 70 ألفًا و436 طالبًا وطالبة، وعدد المتغيبين 83 طالبًا وطالبة، والذين أدوا الامتحان 70 ألفًا و380 طالبًا وطالبة، والإعدادية المهنية نسبة النجاح 69%.

اعتمد اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، اليوم، نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية في المنيا، للعام الدراسي 2018/ 2019، وبلغت نسبة النجاح بالمدارس الرسمية 73.74%، وحصل 266 طالبا وطالبة على الدرجات النهائية وهي 280 درجة.

وأكد حرص المحافظة على الاهتمام بالمنظومة التعليمية باعتبارها أساس التقدم والتنمية، قائلا إن المحافظة لن تدخر جهدًا لتقديم كل أشكال الدعم للعملية التعليمية، لدفع عجلة البحث والتقدم إلى الأمام من خلال رفع المستوى والكفاءة للقائمين على العملية التعليمية ورعاية وتحفيز الطلاب المتفوقين.

اعتمد الدكتور علاء مرزوق محافظ القليوبية، نتيجة الشهادة الإعدادية بالمحافظة، وبلغت نسبة النجاح فيها لـ 85.2%، وحصلت الطالبة صفا صبري عبدربه موسى، من قرية برشوم، على المركز الأول في الشهادة الإعدادية على مستوى المحافظة، حيث أجرى المحافظ مكالمة هاتفية مع الطالبة لتهنئتها بالتفوق ووعدها بالتكريم قريبا.

كما أوضح المحافظ أن المراكز العشرة الأولى في قائمة الأوائل في الشهادة الإعدادية حصلت عليها 10 طالبات دفعة واحدة وكلهن من مدارس حكومية.

اعتمد اللواء أحمد عبدالله محافظ البحر الأحمر، ظهر اليوم الخميس، نتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2019/2018 وبلغت نسبة النجاح 74,5% وأن عدد الناجحين 4200 طالب من إجمالي 5637 المقيدين بجميع مدارس المحافظة، وفي ذات السياق بلغت نسبة نجاح الشهادة الإعدادية للصم والبكم 100% والمكفوفين بنسبة 100%، وبلغت نسبة الشهادة الإعدادية 76,6% للمهنية.

ومن جهته قدم محافظ البحر الأحمر، التهنئة للطلاب الناجحين بالشهادة الإعدادية، متمنيًا لهم مزيد من النجاح والتفوق في المراحل الدراسية المقبلة.

اعتمد اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية، نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية العامة، دور مايو 2019، بنسبة نجاح 70.32% بالمدارس الرسمية، والرياضية، والخاصة، ولغات، وطلاب المنازل.

أعلنت مديرية التربية والتعليم في محافظة الدقهلية، نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية، بنسبة نجاح بلغت 88.6%. وجاءت نسبة نجاح البنات 91.1% بينما البنين 86.1%.

وقال علي عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم، إن عدد من يحق لهم التقدم للامتحانات 100 ألف و676 طالبا وطالبة على مستوى المحافظة، وعدد من حضر الامتحانات 99116 طالبا وطالبة، نجح منهم 87841، بنسبة نجاح إجمالية بلغت 88.6%، وجاءت نسبة نجاح الطلاب في الشهادة الإعدادية المهنية 95.7%.

اعتمد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، نتيجة امتحانات الدور الأول بالشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2018/2019، بنسبة نجاح بلغت 84.9%.

وقال إبراهيم التداوي وكيل التعليم بالوادي الجديد، إن المحافظ قدم التهنئة للطلاب المتفوقين والناجحين، موضحًا أن المحافظة لن تألو جهدًا لتقديم كل أشكال الدعم للمنظومة التعليمية.

اعتمد الدكتور إسماعيل طه محافظ كفر الشيخ، نتائج الشهادة الإعدادية بكفرالشيخ، بحضور الدكتورة بثينة كشك وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، وأعضاء مجلس النواب، وأعضاء مجلس الأمناء، بنسبة 82.11%، وحصل 24 طالبًا وطالبة في الشهادة الإعدادية على الدرجة النهائية 280، لأول مرة في تاريخ المحافظة.