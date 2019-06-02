بدأت أحداث الحلقة 27 من مسلسل البرنسيسة بيسة، بطولة مي عزالدين، بعودة "بيسة"، إلى المدرسة بعد علمها بمخطط زوجها "كاظم"، أمير المصري، لإبعادها عن المدرسة.

وذهبت "بيسة" إلى المدرسة مرة أخرى، بعد رفض زوجها "كاظم"، إلا أنها أصرت على الذهاب، وممارسة حقها، ووافق "كاظم" بعد أن ثارت "بيسة" في وجهه.

وتحدثت "بيسة" إلى مدرسة اللغة الإنجليزية في المدرسة، وطلبت منها تعليمها ارتداء الملابس وألوان الملابس، وهنا تعاطفت معها المدرسة التي كانت دائما ما تنتقدها، ووافقت على طلبات "بيسة".

وخلال الحلقة طلب "كاظم" من والدته "شويكار" الانسحاب من الخطة التي وضعتها والدته لـ"بيسة"، للسيطرة على المدرسة بشكل كامل، إلا أن "شويكار" انفعلت عليه، وطلبت منه إكمال الخطة الموضوعة إلى النهاية وإلا ستنهار المدرسة.

وتجسّد مي عزالدين، شخصيتين داخل أحداث المسلسل، الأولى فتاة شعبية، تعمل في مجال الأفراح، وترث مدرسة من عمها، يعيش في إيطاليا.

مسلسل "البرنسيسة بيسة" يعرض على قناة الحياة، تأليف فاروق هاشم ومصطفى عمر، إخراج أكرم فريد، وإنتاج شركة سينرجي، وبطولة مي عزالدين، بوسي، أمير المصري، محمد أنور، سليمان عيد، إيمان السيد، حجاج عبدالعظيم، حسام داغر، سامي مغاوري، ضياء الميرغني.